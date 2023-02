Deu pinote de bike e a pé, mas caiu e perdeu pra Guarda

Um adolescente que fugiu no pinote da Guarda

Municipal em Santa Bárbara d’Oeste se deu mal. Ele tentou fugir de bike, bateu contra a viatura e seguiu a pé. Ao final ele foi detido pelos GMs no cruzamento das rua da Bondade com Travessa Do Talento. A abordagem aconteceu na manhã desta terça-feira e o rapaz foi entregue aos pais. A ação terminou por volta das 10h.

Vtr20 , GCms sub.Denis , motorista Sota ,terceiro GCM Gilmar

Histórico : em patrulhamento pelo local citado no verso conhecido pelo intenso tráfico de drogas , deparamos com um indivíduo segurando algo o qual ao notar que seria abordado , se evadiu em uma bicicleta sendo acompanhado por está viatura subindo sobre o passeio , no cruzamento da rua João Rossi x av. Ruth Garrido Roque ao emparelhar a viatura indivíduo jogou a bicicleta contra a lateral da viatura , sofrendo queda ao solo , continuou a fuga a pé sendo acompanhado pelos Gcms Denis e Gilmar por uma área de lazer existente em um vale por aproximadamente 300metros quando foi alcançado e detido , e em revista pessoal localizado na bermuda , R$ 45 reais e duas buchas de maconha .

Questionado , o adolescente identificado como J. Alegou ser usuário de drogas e que teria adquirido de um desconhecido por R$ 5, 00 cada

Acionado o canil , em varredura foi localizado nas proximidades do local aonde o adolescente havia se evadido , em um terreno baldio pela cadela de Faro Kira , um celular , um saquinho contendo R$ 9, 90 em moedas , um envolucro plástico contendo 11 pipetas de cocaína , 19 pedras de crack e 2 buchas de maconha semelhantes a encontrará na bermuda do menor infrator.

Após contato com sua genitora , está acompanhou a equipe até psm Dr Edson Mano, aonde passou por médico devido as escoriações e em seguida apresentado no 1 DP aonde após relatado os fatos a autoridade , este determinou elaboração de bopc , Ato INFRACIONAL apreendendo as DROGAS , dinheiro, e objetos encontrados.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento