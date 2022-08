Um rapaz que deu fuga da Guarda Municipal acabou detido no final da tarde desta sexta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A perseguição aconteceu no bairro popular Conjunto dos Trabalhadores.

A equipe tática fazia patrulha no bairro quando foi visualizado o condutor de uma motocicleta CG TITAN CGY8002. O rapaz já seria conhecido dos meios policiais. D.M.C., 18, ao avistar a viatura empregou velocidade incompatível com a via sendo então advertido por meio des dispositivos sonoros e luminosos da viatura.

Ele ignorou a ordem de parada dando início ao acompanhamento pelos bairros Trabalhadores e Ângelo Giubina acessando. Em dado momento, ele acessou a avenida Antônio Pedroso pela contra mão e foi até o parque Zabani. Lá ele veio perder o controle da direção da motocicleta sofrendo queda atingindo um Ford Fiesta que estava devidamente estacionado.

Submetido a busca pessoal nada de ilícito localizado, em entrevista informou ter se evadido da equipe por ter deixado o sistema penitenciário a poucos dias pelo crime de tráfico de drogas. A queda o capacete veio a se soltar do condutor causando escoriações em seu rosto sendo o mesmo conduzido até o pronto socorro Dr Afonso Ramos onde após atendimento médico foi apresentado pelo plantão policial sendo a motocicleta recolhida ao pátio municipal e o motociclista indiciado por crime de trânsito sendo liberado para responder em liberdade.

Foto ilustrativa