Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Americana após ter sido flagrado carregando fios furtados no bairro São Roque, neste domingo, por volta das 23h20.

De acordo com a Gama, equipe estava em patrulhamento quando se deparou com o indivíduo que, ao avistar a viatura, mudou de direção repentinamente, movimento que chamou a atenção dos agentes.

Diante da situação, o indivíduo foi abordado e foi localizado junto a ele um saco com certa quantidade de fiação. Questionado, o homem informou ter subtraído no bairro Vila Dainese, no local onde alunos fazem aulas de moto, atrás da unidade de Vigilância Sanitária. A informação foi confirmada pela equipe.

Os guardas tentaram contato com responsável do local, porém sem sucesso. Os fatos foram apresentados no plantão Policial, onde foi tentado figurar a Inspetoria ou Subinspetoria como representante, porém não aceito pelo delegado. A parte foi ouvida e liberada. Os objetos foram apreendidos.