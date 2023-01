O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo tem novo diretor-presidente. Eduardo Aggio de Sá assume o cargo com a meta de trabalhar pelo constante aprimoramento dos serviços prestados ao cidadão, fortalecendo as agendas de transformação digital, transparência e integridade, com foco na satisfação da população.

A nova gestão vai enfatizar iniciativas de respeito à vida, com caráter de prevenção de acidentes, educação para o trânsito e direção segura. Graduado em Direito, pós-graduado em Educação Transformadora e mestre em Alta Direção de Segurança Internacional pelo Centro Universitário da Guarda Civil da Espanha e pela Universidade Carlos III de Madri, Aggio é docente da disciplina de Estratégia Institucional e Governança Corporativa na Universidade da Polícia Rodoviária Federal (UniPRF) desde 2014.

Aggio tem ampla experiência em Segurança Pública, Trânsito e Gestão Pública, tendo atuado por mais de 18 anos como policial rodoviário federal e ocupado cargos de alta gestão desde 2008 na Polícia Rodoviária Federal, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, nos Ministérios da Justiça e da Segurança Pública, na Secretaria de Governo, na Secretaria-Geral e na Casa Civil da Presidência da República. Foi membro do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) no biênio 2020/2021. Ele substitui Ernesto Mascellani Neto, que ficou no cargo entre junho de 2020 e dezembro de 2022.

O Detran.SP De acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo é o maior órgão executivo de trânsito do País, sendo responsável por 28% da frota de veículos do Brasil, com mais de 32 milhões de veículos registrados no Estado. Além disso, o Estado de São Paulo possui mais de 27 milhões de motoristas habilitados. Todos os meses o órgão é responsável pela emissão de cerca de 400 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 1,2 milhão de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs). São mais de 136 mil documentos emitidos por dia, em média.

Em 2022, o Detran .SP registrou um número recorde de blitze da Operação Direção Segura Integrada (ODSI) desde o início da série histórica, em 2013. Foram 382 fiscalizações feitas em todo o Estado, nas quais foram abordados 142.324 veículos. Coordenada pelo departamento de trânsito paulista, a ODSI conta com apoio das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica e tem o objetivo de reduzir e prevenir os acidentes de trânsito causados pela combinação do consumo de bebidas alcoólicas e direção.

A quantidade de blitze da operação no ano passado foi 20% maior e teve 47,6% mais abordagens do que em 2018, até então o ano em que haviam sido registradas mais ações na série histórica: 318, com 96.382 veículos fiscalizados. Já em 2019, as blitze da ODSI foram 307, com 86.348 condutores abordados. Devido à pandemia do novo coronavírus, a operação teve de ser interrompida entre março de 2020 e setembro de 2021. Nesse ano foram realizadas, respectivamente, 52 ações (14.730 abordagens) e 91 (26.364 abordagens).

Em 2022, as operações resultaram em 6.162 autuações de condutores que se recusaram a fazer o teste do bafômetro e 785 por dirigir sob influência de álcool. Em 2018, foram 3.662 casos de recusa e 1.676 de alcoolemia e, 2019, 3.954 de recusa e 1.270 de alcoolemia.

Tanto dirigir sob efeito de álcool quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, de acordo com os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.