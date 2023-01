Em 2022, o Detran .SP registrou um número recorde de blitze da Operação Direção Segura Integrada (ODSI) desde o início da série histórica, em 2013. Foram 382 fiscalizações feitas em todo o Estado, nas quais foram abordados 142.324 veículos. Coordenada pelo departamento de trânsito paulista, a ODSI conta com apoio das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica e tem o objetivo de reduzir e prevenir os acidentes de trânsito causados pela combinação do consumo de bebidas alcoólicas e direção.

A quantidade de blitze da operação no ano passado foi 20% maior e teve 47,6% mais abordagens do que em 2018, até então o ano em que haviam sido registradas mais ações na série histórica: 318, com 96.382 veículos fiscalizados. Já em 2019, as blitze da ODSI foram 307, com 86.348 condutores abordados. Devido à pandemia do novo coronavírus, a operação teve de ser interrompida entre março de 2020 e setembro de 2021. Nesse ano foram realizadas, respectivamente, 52 ações (14.730 abordagens) e 91 (26.364 abordagens).

Em 2022, as operações resultaram em 6.162 autuações de condutores que se recusaram a fazer o teste do bafômetro e 785 por dirigir sob influência de álcool. Em 2018, foram 3.662 casos de recusa e 1.676 de alcoolemia e, 2019, 3.954 de recusa e 1.270 de alcoolemia.

Tanto dirigir sob efeito de álcool quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, de acordo com os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.

Balanço mensal

Em dezembro de 2022, foram realizadas 31 blitze de ODSI, nas quais foram fiscalizados 12.830 veículos. Os números de operações e de abordagens foram, respectivamente, cerca de 41% e cerca de 133,5% maiores do que no mesmo mês de 2021, quando foram realizadas 22 blitze, com 5.495 abordagens.