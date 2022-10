O Detran.SP em parceria com o Poupatempo promove no próximo sábado (22) o 1º mutirão do mês de outubro para quem precisa regularizar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O atendimento será realizado para auxiliar os cidadãos que tiveram a habilitação vencida entre os meses de novembro e dezembro de 2021, mas ainda não regularizaram a sua situação.

Foram abertas 9,8 mil vagas nas unidades do Detran.SP integradas ao Poupatempo. No estado de São Paulo, 220.481 condutores estão com o documento vencido e precisam regularizá-lo até o final deste mês.

A grade para agendamento de data e hora – procedimento obrigatório para atendimento no Poupatempo – estará disponível partir desta quarta-feira (19) nos canais eletrônicos de forma gratuita – portal www.poupatempo.sp.gov. br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual, o “P”.

Vale relembrar que os novos prazos para renovação da CNH foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que definiu um calendário para os condutores paulistas regularizarem o documento, conforme o mês de vencimento.

Para quem não comparecer ao mutirão da CNH, é importante reforçar que o motorista pode renovar a CNH de forma simples e prática de forma online pelo portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br), do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), app Poupatempo digital ou ainda pelo WhatsApp do Detran.SP (11 2178-9494).

Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário, como nos casos de suspensão ou cassação do documento. Se a pessoa optar por fazer o processo de forma presencial, deve ser feito agendamento no portal do Poupatempo para posto em que deseja ser atendido.

A punição em caso de fiscalização de trânsito para quem não regularizar o documento no prazo correto é de sete pontos na carteira, além de multa no valor de R$ 293,47.

“De forma segura, e sem burocracia, o motorista pode regularizar a sua habilitação tanto digitalmente quanto presencialmente. O Detran.SP reforça que é fundamental que todos os condutores renovem a CNH no prazo correto. Respeitar a legislação de trânsito é uma questão de cidadania”, alerta Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP.

Renovação digital: veja o passo a passo

Para renovar a CNH, basta acessar os canais digitais (www.detran.sp.gov.br, www.poupatempo.sp.gov.br, app do Poupatempo ou Whatsapp do Detran.SP (11-2178-9494). Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda e realiza o exame médico na clínica indicada pelo sistema.

Para o condutor que vai renovar as carteiras de habilitação categorias A e B, selecione a data e hora para exame médico com um profissional credenciado pelo Departamento de Trânsito. No caso de profissionais que exercem atividade remunerada é necessário que se faça também o exame psicológico.

Para as renovações das categorias C, D ou E: o primeiro passo é marcar exame toxicológico em uma das clínicas credenciadas.

Com a aprovação nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão da CNH (R$ 116,50) e aguardar orientações via e-mail para acessar a CNH Digital, que tem a mesma validade do documento físico e fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O código de segurança para acessar a CNH digital também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo.

Para evitar deslocamentos e proporcionar mais conforto e comodidade, além da CNH digital, cidadão irá receberá a CNH física, pelos Correios, no endereço indicado pelo motorista.

Serviço

Mutirão para renovação de CNH: acontecerá nas unidades do Detran.SP integradas ao Poupatempo, com 9,8 mil vagas.

Data: sábado, 22 de outubro.

Horário de atendimento: de acordo com unidade escolhida e mediante agendamento prévio. Os locais e endereços podem ser consultados no portal www.poupatempo.sp.gov.br.