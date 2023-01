Detran faz força tarefa de combate à corrupção

Uma ação conjunta do Detran SP, a Controladoria Geral do Estado

e a Polícia Civil realizada nesta segunda-feira (23) resultou na apreensão de cerca de R$ 170.000,00 em dinheiro na casa de um servidor suspeito de participar de um esquema de transferências irregulares de veículos.

O trabalho de investigação teve início em 17 de janeiro, após a Autarquia identificar atividades suspeitas por um servidor da unidade de trânsito de Saltinho, interior do Estado e acionar a polícia. Nesta segunda-feira foram realizadas diligências em cumprimento de mandados de busca e apreensão na unidade de trânsito do município, na residência do funcionário e na sede da Ciretran de Piracicaba. Abordado na unidade de trânsito de Saltinho, o servidor foi conduzido para prestar depoimento na capital de São Paulo.

Na ação, foram apreendidos telefone celular, documentos e computadores do investigado, que serão encaminhados para perícia. Já em sua residência, foram localizados outro telefone celular, computador (notebook) e pendrive, que serão igualmente periciados, além de quantia substancial de dinheiro em espécie, cuja origem deverá ser esclarecida. Foram realizadas ainda diligências na Ciretran de Piracicaba, para localizar documentos que devem compor a investigação, conforme indicação do próprio funcionário.

As diligências desta segunda-feira concretizam a rápida e eficiente resposta de combate a irregularidades por meio de atuação integrada entre o Detran.SP, a Secretaria da Segurança Pública, por meio da Polícia Civil, e a Controladoria-Geral do Estado. A iniciativa deflagra uma Operação de Combate à Corrupção no Órgão. Seguindo diretriz do Governador Tarcísio de Freitas, o Detran.SP está implementando uma área de Compliance, reestruturando e fortalecendo suas unidades internas de auditoria, controle e correição, privilegiando a atuação em cooperação com outros órgãos no combate aos desvios de conduta e na promoção de melhores serviços à sociedade paulista.

O maior Departamento de Trânsito do Brasil agradece a resposta ágil e exemplar da Polícia Civil de São Paulo e da Controladoria Geral do Estado e se coloca à disposição de todas as instâncias do Governo do Estado de São Paulo para cooperar no combate à corrupção, aos desvios de conduta e a qualquer procedimento irregular que configure desrespeito aos interesses comuns da população.

Com a nova área de Compliance e boas práticas, os procedimentos e sistemas do Órgão ficam sob permanente fiscalização e auditoria, de acordo com a política de integridade, transparência e prestação de serviços de excelência, valores prioritários para o novo DETRAN-SP.

Convidamos a população a colaborar. Em caso de denúncias, o cidadão pode procurar a Ouvidoria do Detran.SP, no site www.detran.sp.gov.br, e a Polícia Civil.

Curta o canal Portal Novo Momento no Youtube