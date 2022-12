Realizadas com o objetivo de reduzir e prevenir os acidentes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção, as blitze da Operação Direção Segura Integrada (ODSI) registraram em novembro deste ano um aumento de 148% no total de veículos fiscalizados. Foram 16.241 abordagens contra 6.531 no mesmo mês de 2021. Além do Detran .SP, as operações contam com equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

Nas fiscalizações, o total de multas por alcoolemia também subiu. O Detran.SP registrou nas blitze de novembro deste ano um aumento de 65%. Foram 637 infrações registradas ante 384 no mesmo mês de 2021. O mesmo aumento de 65% foi registrado para condutores que se recusaram a soprar o bafômetro. 571 não se submeteram ao teste no último mês. Já em novembro de 2021, foram 344 autuações.

Tanto dirigir sob a influência de álcool quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, de acordo com os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “A realização da ODSI é fundamental para conscientizarmos os motoristas de todo o estado, e ajudar na redução de acidentes e mortes no trânsito. Álcool e direção é uma combinação que definitivamente não combina”, alerta Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP.