Detox Pós-Carnaval: cardápio completo de 3 dias

Após o carnaval é importante fazermos uma recuperação do organismo por conta de exageros que podemos cometer nos dias de folia. Para eliminar as toxinas acumuladas da alimentação e consumo de bebida alcoólica, um dos pontos chave é voltar a uma alimentação saudável, com uma boa ingestão de água (35ml/kg de peso) e a prática de exercícios regulares.

A nutricionista Michelle Ferreira da Nutrindo Ideais (@NutrindoIdeais), especialista em nutrição na saúde da mulher e fertilidade, diz que o ideal é ter um acompanhamento com um profissional para elaborar um plano individualizado de acordo com a rotina e as necessidades nutricionais.

Segundo ela, uma alimentação para otimizar o sistema de detoxificação hepática deve:

Retirar todos os produtos industrializados como:

– Embutidos, enlatados, refrigerantes, biscoitos, pão, sucos de caixinha, açúcar, mel e adoçantes, leites e derivados, carne vermelha, café e bebida alcoólica.

Incluir:

– Frutas, verduras (vegetais verde escuro), legumes, chá verde, chá de camomila, gengibre, curcuma, pimenta preta, alho, alecrim, vinagre de maçã, aveia, cereais integrais , leguminosas, peixes e ovos caipira.

Michelle faz a indicação de um modelo de alimentação favorável ao plano de desintoxicação do corpo. Confira:

CARDÁPIO DETOX:

Pela manhã:

Suco detox:

+ 2 Frutas, escolher entre: 1 laranja; 2 rodelas de abacaxi; 1 limão; 1 maçã; ½ maracujá; 1 fatia média de melão; 1 fatia média de melancia; 4 fatias de pepino ou 1 xícara de frutas vermelhas;

+ 1 verde, escolher entre: 1 folha de couve; 4 folhas de hortelã; 10 folhas de agrião ou 2 gelos de couve;

+ Escolher entre: 1 lasca de gengibre ou 1 colher de chá de gengibre em pó.

+ Água; água de coco ou chá;

Sugestão: Abacaxi + limão + couve + gengibre.

Para comer – Omelete:

Ovos;

Tomate;

Cebola;

Alecrim.

Colação – 1 xícara de chá verde

+ 1 porção de mix de nuts

Almoço:

Salada de alface, agrião, tomate e pepino – temperada com vinagre de maçã e azeite de oliva extra virgem.

+ Arroz integral com curcuma;

+ Peixe grelhado.

Sobremesa – 1 porção de fruta – abacaxi; laranja ou tangerina.

Lanche da tarde:

Banana amassada com farelo de aveia e canela;

Panqueca de banana

1 ovo;

1 banana amassada;

1 colher de sopa de farelo de aveia;

Canela a gosto.

Jantar:

Poke

1 xícara de quinoa cozida;

1 tomate picadinho;

1/4 abacate ou manga;

½ pepino;

1 xícara de repolho roxo;

100g peixe semi grelhado.

Para temperar – limão e azeite extra virgem.

Ceia:

1 xícara de chá de camomila.