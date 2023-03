Detonou o totem da avenida, largou o caminhão e fugiu

Detonou e largou carreta pra trás

Um caminhão Scania 1115, na cor laranja, com uma carga reboque, bateu contra um totem de identificação instalado no canteiro central da avenida Cecília Meirelles, no bairro Zanaga, na madrugada desta terça-feira. O objeto ficou destruído.

Segundo a polícia militar, quando a equipe chegou ao local, o motorista já não se encontrava. O veículo carregava 3 placas maciças de concreto, com peso de 25.000 quilos. No interior do caminhão, foram encontradas notas fiscais e documentos em nome do proprietário.

A perícia compareceu no local e a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária.

