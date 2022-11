Equipe da polícia militar, durante patrulhamento na Rua Gerônimo Santon, deparou-se com um veículo modelo Polo, cor preta, ocupado por três indivíduos. Ao notar a presença policial, o condutor, de imediato, acelerou o veículo na tentativa de fuga.

Na intenção da abordagem, os agentes acompanharam o veículo, usando sinais sonoros e luminosos, para sinalizar parada, sendo todos ignorados. O veículo trafegou por diversas ruas, empreendendo fuga, em direção perigosa e em alta velocidade.

Na R. Maranhão x Av. José Cordernonsi, o veículo perdeu o controle da direção, vindo a colidir no muro de uma igreja. Após a colisão, os indiciados deixaram o interior do veículo e na tentativa de deixarem o local, dois foram abordados a poucos metros do veículo e o terceiro indivíduo conseguiu fugir. Em busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado.

Em pesquisa no COPOM, o emplacamento ostentado e o chassi apresentado, constatou-se tratar de outro veículo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos. As placas do veículo, de acordo com a perícia, eram falsas e foram apreendidas.

Foi realizado contato com a proprietária do veículo para que comparecesse na Central de Polícia Judiciária, para fazer a retirada do veículo. Juntamente com a proprietária do veículo, compareceu seu filho, J., que reconheceu o indiciado 02, G., como autor do roubo. Os indiciados permaneceram presos e o veículo, restituído à proprietária.