Um homem suspeito de furtar a fiação de uma torre de telefonia celular foi detido no bairro Parque Gramado, em Americana, na terça-feira (11), véspera de feriado.

A Polícia Militar recebeu denúncia e foi até a rua Benedito das Chagas. O homem foi detido com uma mochila com um alicate, dois disjuntores e cinco metros de fios de cobre. Foi acionada perícia no local e o caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ). O homem permaneceu preso.