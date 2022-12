Um jovem foi detido dentro de um condomínio suspeito de ter armas e produtos eletrônicos na tarde desta sexta-feira (23) na região da Praia Azul em Americana. A ocorrência teve início na abordagem de um motociclista de 20 anos que foi preso. Segundo a Guarda Municipal, por volta das 16h40, agentes viram um rapaz conduzindo uma moto sem capacete. Na abordagem, os guardas encontraram duas placas de veículos que o suspeito não soube explicar a finalidade.

A equipe seguiu até o apartamento do abordado no Condomínio Vida Nova e já encontrou um carro roubado na vaga dele. Com outras equipes, foi feita uma revista no imóvel. Foram apreendidos no local um revólver calibre 38 e uma pistola 9mm. No apartamento também havia drogas, produtos eletrônicos e um estojo de facas colecionáveis roubadas de uma residência no Werner Plaas, bairro considerado dos mais nobres da cidade.

Os guardas apresentaram tudo na Central de Polícia Judiciária (CPJ). A vítima do roubo a residência ocorrido em 12 de dezembro, reconheceu não apenas diversos itens como também o rapaz abordado como um dos autores. O rapaz foi autuado em flagrante por receptação, posse ilegal de arma, tráfico, adulteração de veículo, além de ser indiciado por roubo.

após policialpadrao.com.br