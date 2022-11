A Decolar – empresa de viagens líder da América Latina – selecionou cinco destinos para quem deseja vivenciar experiências natalinas no Brasil ou no exterior. Nas indicações estão Gramado (Brasil), Londres (Inglaterra), Munique (Alemanha), Nova York (EUA) e Paris (França).

“Opções não faltam para quem planeja viajar no Natal, seja para um destino nacional, como Gramado, ou para um internacional”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos Aéreos da companhia. “Comprando com a Decolar, o cliente pode montar a viagem do jeito que preferir, escolhendo voo, hotel, aluguel de carro, passeios ou mesmo pacotes, que podem gerar uma economia de até 35% em relação à compra das opções de forma individual.”

Confira detalhes sobre os destinos para viagens no Natal:

GRAMADO (BRASIL)

A cidade de Gramado (RS) é um destino clássico para as festas de fim de ano, especialmente pela programação especial do Natal Luz, que acontece até 29 de janeiro de 2023. A 37ª edição inclui mais de 20 apresentações de espetáculos como: Nativitaten, O Grande Desfile de Natal, A Fantástica Fábrica de Natal e O Reino do Natal, além da Orquestra Sinfônica e um show de luzes.

LONDRES (INGLATERRA)

A capital da Inglaterra é uma sugestão para quem deseja vivenciar a magia do Natal. Decorações espalhadas pela cidade e pistas de patinação no gelo, especialmente a do Museu Histórico Natural com vista para uma grande árvore de Natal. Há ainda uma programação especial no Hyde Park, com brinquedos de parque de diversões, shows e diversidade de comidas e bebidas.

MUNIQUE (ALEMANHA)

Munique chama atenção no Natal principalmente pela tradição dos mercados natalinos e dos festejos ao ar livre marcados pela gastronomia e diversas opções de bebidas, como o vinho quente e o quentão. A praça central Marienplatz recebe uma grande árvore natalina e os turistas ainda podem aproveitar para fazer patinação no gelo e as diversas opções de lojas com enfeites.

NOVA YORK (EUA)

Está entre os 10 destinos mais buscados pelos clientes da Decolar para viagens no Natal. A cidade fica repleta de árvores natalinas, as residências iluminadas e os comércios decorados. Todos os anos a cidade inaugura a enorme árvore do Rockefeller Center, uma tradição com mais de 30 anos. A neve que cai nessa época completa um cenário de cinema. No Central Park há ainda uma pista de patinação. Também há programações especiais na Broadway, com shows especiais para a época.

PARIS (FRANÇA)

A capital francesa também está entre os destinos internacionais mais procurados pelos clientes da Decolar para viagens no Natal. As ruas da Cidade Luz ficam todas decoradas, a Torre Eiffel recebe iluminação e programação especial. Outro tradicional ponto turístico é a árvore da Galerie Lafayette. No dia 25 há a missa na Catedral de Notre-Dame, com apresentação de um coral.