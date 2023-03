Desmascarando o “Meu Velho Rico App”

App “Meu Velho Rico”

Nos últimos meses você muito provavelmente viu vídeos enganosos nas redes sociais sobre este app, que promete a mulheres jovens pagamentos recorrentes via pix de homens mais velhos.

Na divulgação o site diz que a única coisa que a mulher precisa fazer é conversar com os homens mais velhos e em troca, receberão transferências de R$ 200, R$ 400, R$ 1 mil ou mais. Esse golpe vem levando essas mulheres a falência por todo o Brasil.

Na verdade o site não é mais do que um sistema de golpistas arquitetado para extorquir os interessados. O golpe é feito através de vídeos com testemunhos de supostos usuários que compartilham suas inventadas histórias de sucesso, levando o público a uma página onde podem supostamente pagar para obter um passo a passo de como ter acesso ao conteúdo, alegando que se divulgassem “de graça” o app teria muitos acessos e as mulheres acabariam disputando os supostos velhos ricos, e por isso a cobrança pelo caminho das pedras, mas mesmo após a compra e cobrança efetuada, o serviço não é entregue e o dinheiro não é devolvido.

Consultamos o especialista em relacionamentos Caio Bittencourt que nos contou que “Existem sites de relacionamento com essa temática, um lugar onde mulheres vão para ter ao seu lado homens mais maduros e generosos que vão fazer de tudo por ela. São plataformas que prezam pela segurança do usuário e criam um ambiente seguro para que eles conversem entre si. Como exemplo dessas plataformas confiáveis temos o meumatch.com, o MeuPatrocínio.com e o BeSugar.com.br. Sites onde você vai encontrar de forma genuína uma pessoa incrível.” Por mais sedutor que meu o “Meu Velho Rico” possa ser, esses golpes procuram pessoas com pouca instrução ou conhecimento online para cometer crime. Tome muito cuidado ao acessar sites que prometem dinheiro fácil, e principalmente que utilizam linguagem tão informal e até pejorativa.

Musa do Cuiabá, Gabriela Zillmer aposta no Agro

Gabriela Zillmer está dando o que falar nas redes sociais e na mídia em geral por ser candidata ao título de Musa do Brasileirão, representando o time do Cuiabá. A bela modelo e influenciadora digital já foi aclamada como Musa do próprio time, e agora está entre as modelos escolhidas para a Mansão Top11.

Além de seu talento para a beleza e a moda, Gabriela tem chamado a atenção por sua presença marcante em eventos de agronegócio. Hoje, ela é uma das atrações do Show Safra, um dos maiores eventos do setor no Brasil, realizado em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Zillmer (@gabrielazillmer_)

Mas não é só no mundo dos negócios que Gabriela vem se destacando. Ela também tem feito sucesso nas redes sociais, onde compartilha sua rotina de trabalho e viagens, além de oferecer conteúdo exclusivo para seus fãs através da plataforma Privacy.

Após o Show Safra, Gabriela segue para Cuiabá, onde é uma das selecionadas para a Mansão das Top11. E não para por aí: ela ainda tem presença confirmada no Pacecis SuperAgro, outro grande evento de agronegócio que será realizado em Campo Novo do Parecis, também no Mato Grosso.

Com tanto talento e beleza, não é à toa que Gabriela está conquistando cada vez mais admiradores em todo o Brasil. Seu sucesso é um exemplo de como é possível conciliar trabalho, viagens e lazer de forma inteligente e criativa, aproveitando cada oportunidade que a vida oferece.

Acompanhe Gabriela através de seu instagram: @gabrielazillmer_ ou através do Privacy @gabrielaxxx