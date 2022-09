O Desfile Cívico de 2022 em comemoração à Independência do Brasil será realizado excepcionalmente neste domingo (11), às 9 horas, após ter sido adiado em razão da chuva no dia 7 de setembro. A concentração será na Avenida Brasil, 1.293, em frente ao Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana.

Nos últimos dois anos o desfile não foi realizado em razão das normas de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19. Para o domingo, são esperados quatro fanfarras integrantes dos grupos da sociedade civil organizada. A programação inclui ainda a apresentação da Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi” na condução do Hino Nacional.

“Teremos um evento mais do que especial, com a retomada da tradição interrompida por dois anos por conta da pandemia e adiada diante da chuva forte. Agora celebraremos juntos o amor à Pátria na nossa bela Avenida Brasil”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

“Tivemos este contratempo da chuva na realização do desfile no dia 7 mas isso não nos desanimou, pelo contrário. A Secretaria de Cultura e Turismo está trabalhando com ainda mais dedicação para esta comemoração cívica”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os grupos participarão do desfile cívico na seguinte ordem: Tiro de Guerra, Associação de Atiradores, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal de Americana (Gama), Bombeirinhos Civil, 24ª Cia Fope Força Pré Militar Brasileira, Casa da Criança Curió, Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Milton Santos, Associação Projeto Moura de Judô, Associação do Núcleo Integrado de Lazer Esporte Educação e Cultura (NILEEC), Igreja do Evangelho Quadrangular, Grupo de Escoteiros Nambikwara, Airsoft Americana Sport, Secretaria de Esportes, Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Estadual (EE) Dr. Heitor Penteado, Instituto Jr Dias, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

A nova frota de veículos oficiais, fruto de investimentos feitos pela Prefeitura de Americana, também será apresentada aos americanenses no Desfile Cívico.