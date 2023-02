Desenvolve SB com 728 vagas de emprego

O Desenvolve Santa Bárbara divulgou nesta quarta-feira (8)

728 vagas de emprego voltadas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve S.Bárbara, localizado na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail [email protected].

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

1/2 oficial soldador, Açougueiro (a), Ajudante de chaveiro, Ajudante de limpeza, Ajudante de mecânico diesel, Ajudante geral, Armador, Atendente, Auxiliar de costureira, Auxiliar de fundição, Auxiliar de lavanderia, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar mecânico, Balconista de açougue, Carpinteiro, Cozinheira, Eletricista (a), Empregada doméstica, Encarregado de obras, Encarregado de pedreiro, Encanador, Líder de limpeza, Mecânico, Mecânico de manutenção industrial, Mecânico diesel, Mecânico suspensão, Padeiro, Pedreiro, Pintor, Polidor, Serralheiro, Servente, Supervisor (a) de padaria, Tecelão (ã), Vendedor, Vendedora, Vendedor (a) interno, Zelador de chácara.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Agente de limpeza, Ajudante de açougue, Ajudante geral, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de transporte, Balconista, Costureira (o), Consultor (a) de vendas, Eletricista de autos, Encarregado (a) de limpeza, Fresador, Jardineiro, Moldador,Operador (a) de máquina de limpeza, Pizzaiolo (a), Rebarbador (a), Revisor de tecidos.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Ajudante geral, Almoxarife, Assistente administrativo, Assistente comercial, Assistente de prevenção de perdas, Assistente de vendas sênior, Assistente fiscal, Atendente de relacionamento, Atendente, Atendente de hotel, Atendente de lanchonete, Atendente especialista, Auxiliar de cozinha, auxiliar de dobra, Auxiliar de escritório, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de mecânico industrial, Auxiliar de produção, auxiliar de torneiro mecânico, auxiliar de vendas/ telemarketing, Conferente, Coordenador (a) de serviços, corretor (a) de imóveis, consultor (a) de vendas, coordenador de vendas quiosque, dobrador, eletricista, Encarregada de expedição, Encarregado (a) de salão, Garçom/ Garçonete, Gerente de restaurante, Inspetor (a) de qualidade, líder cozinha, Motorista, Oficial de linhas, Operador (a) de telemarketing, operador britador, Operador (a) de caixa, operador de corte e vinco, Operador de espalmadeira, operador (a) logístico, Operador (a) de loja, operador de máquina de usinagem, operador de sopro, programador de fresadora cnc, programador de torno cnc, projetista, Recepcionista, Revisor de material, serralheiro,telemarketing, técnico de instrumentação, vendedor (a).

Vagas que exigem cursos:

1/2 Oficial serralheiro: curso de leitura e interpretação de desenhos, Ajudante de manutenção: curso de mecânica/ elétrica ou hidráulica, Assistente de operações administrativas: curso de informática Pacote office, Auxiliar de laboratório químico: curso técnico em química com CRQ ativo, Auxiliar logística: curso de operador de empilhadeira, Auxiliar de manutenção: curso de elétrica e/ou mecânica, Bombeiro Civil: curso de bombeiro, Eletricista: curso de eletricista, Eletricista: curso de eletricista de manutenção, Meio oficial de mecânico de refrigeração: curso de refrigeração ou elétrica, Montador de painéis: curso de elétrica industrial, Oficial de manutenção: curso de eletricista de manutenção ou área correlata, Operador de empilhadeira: curso de empilhadeira, curso de NR11,Soldador: curso de solda TIG/MIG e/ou Eletrodo, Técnico (a) em segurança do trabalho: curso técnico em segurança do trabalho, Torneiro mecânico: curso na área.

Vagas para graduação:

Administrador financeiro, Analista de marketing pleno, Analista PCP, Assistente de departamento pessoal, Assistente fiscal, Auxiliar de materiais administrativas, Auxiliar de secretaria, Coord. Financeiro, Encarregado de produção, Engenheiro Agrônomo, Estagiário (a), Estagiário (a) de arquitetura/ Designer, Estagiário (a) de engenharia civil, Professor de Educação física, Programador (a) de PHP pleno/ Sênior.

LEIA TAMBÉM: Tivoli vai ganhar loja da Vivara, joalheira de alto padrão

Vagas para pessoas com deficiência (PCD) no Desenvolve:

Assistente de loja, Auxiliar administrativo operacional

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento