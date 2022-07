Desconhecido do grande público de Americana e cidades vizinhas, Israel Alexandre, filho do vereador de São Paulo Jorge (ambos PSDB) quer ter ‘milhares de votos’ na cidade e nas vizinhas. Ele foi confirmado como candidato a deputado estadual na convenção do PSDB/Cidadania este sábado. O candidato a governador do time será o atual comandante do posto, Rodrigo Garcia.

O problema (enorme) é se tornar conhecido e superar a barreira dos nomes pelo menos quatro mais conhecidos (dois deles vereadores).

Sua campanha em Americana aposta em alto investimento financeiro e muitos apoiadores. Mas o ‘mercado político’ acredita que a eleição é um ensaio para que ele venha candidato a vereador em 2024, repetindo a carreira do pai, que foi até candidato a prefeito na cidade, mas ‘foi embora’ depois de 2006.