Descarte correto. Americana intensifica divulgação dos ecopontos

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Prefeitura de Americana iniciou a campanha de conscientização e divulgação dos nove ecopontos espalhados pela cidade, com faixas informativas em vários locais estratégicos do município.

Ao lado das faixas, foram colocados objetos que exemplificam o que pode ser descartado, como resíduos de construção civil (entulho, tijolo, restos de azulejos), resíduos volumosos (mesa, cadeiras, sofá, guarda-roupa, colchão e madeiras), poda de árvore e assemelhados, limitando-se a um recebimento diário de 1 m3 (metro cúbico) por pessoa.

“O apoio da população no descarte correto dos inservíveis contribui com uma cidade mais limpa. Esse tipo de ação tem o objetivo de conscientizar ainda mais as pessoas na importância da utilização dos locais de entregas dos resíduos”, destacou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Aos sábados, das 8h às 17h. Nos domingos e feriados, das 8h às 12h. Segue a lista de todos os ecopontos de Americana:

Ecoponto Jd. dos Lírios – Rua das Seriemas, 550, Vila Mathiensen.

Ecoponto Jd. da Mata Rua dos Pinhais, 61.

Ecoponto Jd. Bertoni – Av. Roma, 4.483.

Ecoponto Antonio Zanaga – Rua Rayon Viscose, 209.

Ecoponto Jardim da Paz – Rua Estevão Carlos Vicentini, 175.

Ecoponto Catharina Zanaga – Av. Carmine Feola, 1.327.

Ecoponto Nova Carioba – Rua José Nicoletti, 110.

Ecoponto Werner Plaas/Machadinho – Rua do Mecânico, 65.

Ecoponto Jd. Guanabara – Rua do Castelo, 225.

