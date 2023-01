Desbocada Bruna Louise faz show em Americana

Em seu novo show, Bruna Louise segue o seu propósito

de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. O objetivo da comediante é, cada vez mais, fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir.

Com uma rotina que alia muito trabalho e diversão, Bruna tem muita história pra contar e, como sempre, a galera vai se acabar com suas derrotas e comemorar suas vitórias. Com muitas piadas, improvisos e interações, ela se aproxima dos espectadores, em um show bastante identificativo e forte.

Nunca, na trajetória de Bruna Louise, ela esteve tão preparada, sem medos e sem vergonha. E como sempre, divertidíssima!

Local da apresentação:

@teatropauloautran

Vendas de ingresso:

@teatrogt

