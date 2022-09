Os trabalhos de desassoreamento do Ribeirão Quilombo, na Avenida Bandeirantes, avançam. A intervenção está na região que interliga a avenida à Rua Carioba, na ponte sobre o ribeirão, próxima à Secretaria de Saúde.

O serviço começou no dia 4 de agosto e já foi executado nos trechos do Viaduto João Batista de Oliveira Romano, em frente ao SESI; Viaduto Amadeu Elias, no Centro; e em frente ao Corpo de Bombeiros. Posteriormente, as máquinas vão se deslocar para a região da rua Diogo de Faria, no bairro Cordenonsi.

O objetivo da Prefeitura de Americana com o serviço é proporcionar a melhoria da capacidade da calha, oxigenação, vazão e velocidade da água, impactando positivamente no curso dos rios e no escoamento das águas de chuva, ajudando na prevenção de enchentes.

O desassoreamento faz parte da ação “Rios Vivos” do Programa “Água é Vida”, do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, vinculado à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA). O serviço terá duração de quatro meses, abrangendo também os córregos Santa Angélica e Pylles.