A ação “Rios Vivos” avançou de fase no Ribeirão Quilombo e chegou ao Viaduto Amadeu Elias, Centro, depois de concluir os serviços no trecho do Viaduto João Batista de Oliveira Romano, na Avenida Bandeirantes. O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, acompanharam os trabalhos na manhã desta terça-feira (30).

“Após o desassoreamento no trecho do viaduto Romano, a prefeitura irá fazer a recomposição da vegetação na área que sofreu a intervenção. O desassoreamento é um trabalho muito importante para o município melhorar a capacidade de vazão da água e do curso do rio, além de ajudar no escoamento das águas de chuva e na prevenção de enchentes”, explicou Fabio.

“Esse é um trabalho importante para cuidar dos nossos mananciais, numa ação preventiva para evitar enchentes no período chuvoso. Agradeço ao deputado federal Vanderlei Macris pela intermediação junto ao Estado para que Americana fosse contemplada com esse programa”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Rios Vivos” faz parte do Programa “Água é Vida”, do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, vinculado à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA). Americana foi contemplada com a ação e o serviço terá duração de quatro meses, abrangendo também os Córregos Santa Angélica e Pylles. O DAEE fornece as máquinas, caminhões, trator e também a mão de obra. A Secretaria de Meio Ambiente providenciou as licenças ambientais, fez todo o processo e trâmite para que o município pudesse receber a ação e fiscaliza todo o trabalho.

O desassoreamento irá melhorar a capacidade da calha, oxigenação, vazão e velocidade da água, impactando positivamente no curso dos rios e no escoamento das águas de chuva, ajudando na prevenção de enchentes.

Após a região do Viaduto Amadeu Elias, o trabalho segue para as proximidades da rua Diogo de Faria, no bairro Cordenonsi.

A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Americana, por meio das Secretarias de Meio Ambiente (SMA), de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Departamento de Água e Esgoto (DAE) e apoios das Secretarias de Saúde, de Comunicação e Tecnologia da Informação (SECOM), Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), Guarda Municipal de Americana (GAMA) e população.