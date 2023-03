Os desafios de Andia a partir do Planalto

Com alguns desafios, ex-prefeito de Santa Bárbara Denis Andia

vai para o alto escalão de Brasília. A nomeação como Secretário Nacional de Mobilidade Urbana é uma indicação da direção nacional do MDB, que aposta forte no barbarense para vôos futuros ainda maiores.

Entre os motivos que levaram Andia a ser indicado estão o respeito e o reconhecimento que os seus governos têm em todo o interior paulista, além de ser um dos poucos prefeitos reeleitos e que ainda conseguiu eleger o seu sucessor.

PESO POLÍTICO

A secretária nacional ocupada agora por Denis no Ministério das Cidades é uma das mais importantes para os municípios pois é responsável pela liberação da maior parte dos investimentos federais em infraestrutura. Andia será responsável por administrar um orçamento direto de cerca de R$ 6 bilhões, além de cerca de outros R$ 24 bilhões em fundos de investimentos. O barbarense será muito requisitado por prefeitos e deputados federais da região. Alguns vereadores de Santa Bárbara e Americana já estão se afinando também.

MAIS FORTE

Andia é 2º suplente de deputado federal e com a nomeação passará a ser o principal nome do MDB de São Paulo dentro do poder executivo nacional, ganhando força política e influência ainda maiores do que a de um deputado federal.

DECISIVO EM 2024

A notícia cai como uma bomba nos bastidores políticos da cidade, fortalecendo ainda mais o grupo de Denis Andia e o papel decisivo que ele terá nas eleições de 2024. Sinal de alerta para alguns políticos, oportunidade para outros.

LEVANDO NA BAGAGEM

Por telefone, o secretário nacional agradeceu a confiança e apoio dos barbarenses ao longo dos últimos 10 anos. “Levo comigo as boas ideias, o incentivo, a confiança e as orações que sempre recebi da nossa gente. Chego a Brasília trazendo na bagagem esse carinho e o amor que nos permitiram realizar um trabalho transformador. Vamos compartilhar nossas melhores experiências com o Brasil e aprender ainda mais para fortalecer nossa cidade e a região”, comentou.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento