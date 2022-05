Um motorista perdeu a direção do carro, bateu e derrubou um posto na madrugada desta segunda-feira (30) na Rodovia Astrônomo Jean Nicolline, em Nova Odessa. O motorista fugiu e abandonou o carro.

Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente foi registrado no quilometro 2. O Chevrolet Ômega chocou-se contra um poste de energia da CPFL, que veio cair parcialmente sobre a segunda faixa. A polícia notificou equipes da CPFL para que comparecessem ao local e realizassem a remoção do poste. O veículo estava abandonado e ninguém foi detido. Não houve interrupção de energia na região e a via foi liberada.