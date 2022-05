Uma mulher de 32 anos morreu após ser baleada acidentalmente quando sua mãe derrubou uma bolsa na qual havia uma arma engatilhada. A filha morreu na hora e as informações foram divulgadas pelo UOL.

Nayani Gonçalves não resistiu aos ferimentos do disparo e morreu na última terça-feira (3), em Vila Velha. A mãe da vítima chegou a ser detida, mas recebeu liberdade provisória da Justiça do Espírito Santo.

No momento do acidente Nayani estava perto da mãe, que limpava um móvel da residência. Enquanto fazia o trabalho, a mulher acidentalmente derrubou a bolsa. Uma arma engatilhada, que estava dentro do objeto, disparou sozinha e atingiu a filha.

A Polícia Civil informou que a arma era uma garrucha calibre .32, que foi herdada por um parente que já morreu e pertencia à família.

Após o disparo, Nayani chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Mãe foi autuada em flagrante

A mãe da vítima, de 56 anos, foi autuada em flagrante por homicídio culposo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional, mas acabou liberada e responderá pelo ato em liberdade.

O corpo de Nayani foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e passou por exame cadavérico. Seu sepultamento ocorreu na manhã da última quinta (5).

A designer de sobrancelhas deixa três filhos.