O Deputado Federal Elias Vaz (PSB/GO) protocolou um requerimento em que solicita informações ao Ministro de Estado da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, quanto a processos de compra de 35.320 comprimidos de Viagra para atender as Forças Armadas nos anos de 2020 e 2021.

De acordo com o documento assinado pelo deputado, foram comprados 2.000 comprimidos para a Aeronáutica e 28.320 para a Marinha, além de 5.000 para o Exército.

Na justificativa do requerimento, o deputado fala da falta de medicamentos na rede do SUS enquanto as Forças Armadas recebem viagra. Veja:

“O governo Bolsonaro está gastando dinheiro público para comprar Viagra e em quantidade tão alta. As unidades de saúde de todo o país, entretanto, enfrentam com frequência falta de medicamentos para atender pacientes com doenças crônicas e as Forças Armadas recebem milhares de comprimidos de Viagra. O Congresso Nacional e a sociedade merecem uma explicação”.