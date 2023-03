Deputado destina R$ 1 mi pro HM

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu o deputado estadual Alex Madureira

que anunciou nesta terça-feira (7) uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para Americana. O recurso será utilizado para custeio de alta complexidade, conforme a necessidade do Hospital Municipal (HM) “Dr. Waldemar Tebaldi”.

Também participaram da visita o vice-prefeito Odir Demarchi; o secretário municipal de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto; o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner; a superintendente do HM, Lilian Godoi; e o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, que intermediou o recebimento da emenda pelo município.

“Nossa gratidão ao deputado e ao Thiago por este recurso que será de extrema importância para a Saúde da nossa cidade. Seguimos investindo para oferecer um atendimento cada vez melhor à nossa população e essas parcerias são fundamentais”, afirmou Chico.

Odir também agradeceu por mais esta emenda destinada à Americana. “É motivo de muita alegria receber essa notícia de que teremos mais R$ 1 milhão para nossa Saúde. Agradecemos muito ao deputado em nome de toda a população”, comentou o vice-prefeito.

Alex Madureira destacou a alegria de estar no município para fazer este anúncio. “Americana é uma das cidades que estão no nosso coração, aliás, sou cidadão americanense. Graças ao pedido do vereador Thiago, temos hoje esse recurso para a Saúde da cidade. Podem ter certeza que teremos muitas outras ações neste mandato que começa agora no mês de março”, disse o parlamentar.

“O deputado Alex Madureira novamente atende a um pedido do nosso mandato, trazendo recursos para auxiliar o município a avançar na área da Saúde”, ressaltou o presidente da Câmara.

De acordo com a Secretaria de Gestão de Convênios, agora o município vai definir o objeto do custeio para formalização e aplicação do investimento.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento