De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), nos últimos cinco anos antes da pandemia, o mercado de beleza e estética cresceu mais de 500%. Só em 2021 o setor movimentou algo em torno de R$26 bilhões, com o Brasil sendo o quarto maior mercado dentro do cenário mundial.

Apesar do público feminino ser o mais expressivo dentro da indústria da beleza, a Associação confirma que o segmento de beleza masculina brasileiro é considerado um dos mais inovadores de todos. E uma das técnicas que mais tem se destacado entre os procedimentos que os homens estão procurando, é a depilação a laser, que vem conquistando espaço e caindo no gosto dos consumidores.

Trata-se de um procedimento bastante eficaz para quem quer se livrar dos pelos, sendo um método seguro e com resultados definitivos. Por consequência, o mercado também tem refletido essa popularização, conforme aponta outro dado, desta vez trazido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), que mostra que as redes de franquias que oferecem o serviço de depilação a laser cresceram 8,8% em faturamento no 1º trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Empreendendo no ramo da saúde e estética masculina há cerca de um ano, ao criar o Centro de Saúde e Estética ELE CARE (https://www.instagram.com/elecarebrasil), o empresário Orlando Oliveira, só faz um alerta em relação a “padronização” destas franquias que oferecem o serviço. Baseado em sua própria experiência, ele constatou que além de ainda ser um tabu entre boa parte dos homens, o fato dos espaços serem em grande parte mais atrativos para as mulheres, ainda é um impeditivo para alcançar um número maior entre o público masculino.

“Cerca de 70% dos clientes que nós atendemos, nunca haviam realizado nenhum procedimento estético. Além disso, é possível notar que boa parte deles ao chegarem no local não estão à vontade. Porém depois de passarem da recepção, seguirem para a avaliação prévia, eles vão se sentido mais ambientados, relaxam e aproveitam a experiência“, comenta Orlando.

A ELE CARE traz justamente a proposta de além dos serviços de saúde e beleza, proporcionar ao público masculino uma boa experiência. Para isso o Centro conta com alguns detalhes particulares, que vão desde a decoração do espaço, a um ambiente descontraído com mesa de sinuca, fliperama, cervejeira, além da oferta de algumas cortesias como: chás, água, proteínas e frutas.

A depilação a laser é um dos procedimentos oferecidos no espaço e de acordo com o empresário, é uma das opções mais procuradas.

“Temos clientes de perfis variados e contamos com uma média de 15 agendamentos por dia. Além disso, a nossa taxa de retorno, que são aqueles clientes que acabam voltando para realizar algum outro procedimento, atualmente está na faixa de 65%. E desde que começamos a oferecer a depilação a laser a procura tem sido grande eu acredito que em parte pelo fato de trabalharmos com uma máquina extremamente confortável e em outra, pelo fato de oferecermos um ambiente onde o homem se sente confortável”, conclui o idealizador da ELE CARE.