O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e pré-candidato a deputado federal Denis Andia (MDB) e o vereador de Americana Juninho Dias (MDB) fecharam oficialmente apoio para a campanha.

O apoio de Juninho Dias deve dar um ‘up’ na campanha de Denis principalmente nos bairros periféricos, onde o vereador concentra sua maior força. Nas eleições de 2020, Juninho Dias foi o vereador mais votado da cidade, quando atingiu a marca dos 3998 votos.

LEIA TAMBÉM: Juninho Dias não será mais candidato a deputado; veja explicação

“O Juninho Dias é uma pessoa que já demonstrou o quanto gosta de trabalhar e o quanto trabalha bem pela população da cidade de Americana. O nosso projeto, as nossas ideias se sintonizaram muito com as dele, então é alguém que está conosco, entrou para o nosso time e vamos caminhar pra poder levar nossas ideias pra cidade de Americana, nos bairros, nas comunidades. Poder levar a todos a ideia de que nossa região pode ser representada de uma forma diferente, com muito respeito ao trabalho de todos que até hoje contribuíram de alguma forma nessa interlocução junto à esfera federal. O Juninho Dias é uma figura muito bem-vinda, passou a ser um amigo muito querido nessa nossa caminhada”, disse Denis.

“Acredito que a minha parceria com o Denis Andia renderá bons frutos. Ele fez um bom trabalho na prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e durante as nossas conversas, ele mostrou ser uma pessoa de compromisso, que honrará com aquilo que assumiu e fará um trabalho diferente do que temos visto na política. O Denis Andia reconhece todo o trabalho que temos desenvolvido com crianças e adolescentes, nas comunidades e se mostrou muito aberto ao esporte, compreendendo que a ações nessa área mudam o futuro de todos. Eu acredito muito no potencial do Denis Andia e sei que ele tem grande chance de alcançar seu objetivo, por isso, eu vou usar todas as minhas forças na cidade de Americana e também em outras cidades para levar o nome dele como nosso candidato a deputado federal para que ele possa dar continuidade na vida pública que ele tem construído e ajudar a nossa cidade”, disse Juninho Dias.