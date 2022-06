O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e pré-candidato a Deputado Federal Denis Andia (MDB) e o atual prefeito barbarense, Rafael Piovezan (MDB) estiveram, nesta terça-feira, na UNICAMP, em Campinas, para a inauguração do Instituto de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço.

A dupla aparece em fotos ao lado do governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), em um tour pelo novo espaço, que é especializado no atendimento de câncer de cabeça e pescoço, deficiência auditiva, criança traqueostomizada, doenças do equilíbrio, paralisia facial, disfagia, medicina do sono, doenças da cavidade oral, doenças da voz, deformidades esqueléticas da face e distúrbios de respiração, deglutição, fonação e comunicação.

ATENDIMENTOS. Os atendimentos, que devem começar em julho, serão para pacientes encaminhados pela Cross (Central de Regulação de Vagas e Ofertas e Serviços de Saúde). O Governo do Estado vai repassar R$ 12 milhões para a Unicamp para custeio do instituto.

Localizado na Cidade Universitária, o instituto tem 7 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 11 mil metros quadrados. São 30 consultórios médicos e terapias complementares, 18 estações de treinamento em videocirurgias e microcirurgias, quatro salas de operação, 10 salas de procedimentos especializados, três consultórios odontológicos, três auditórios e 15 quartos para internações.

Os investimentos de R$ 33 milhões para a construção do Instituto de Otorrino, Cabeça e Pescoço da Unicamp vieram de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) realizado pelo Ministério do Trabalho com as empresas Shell e Basf.