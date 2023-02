Denílson comenta jogos do Paulistão no YouTube

O Museu do Futebol, um dos principais ícones da história do esporte na capital paulista, será palco, no próximo dia 11 de fevereiro, do lançamento do livro “Fisiologia das Emoções no Futebol”, das pesquisadoras Aline Colares e Heloísa Reis, ligadas à Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O evento, que acontece a partir das 14h, também contará com a presença do sociólogo e cofundador da Anatorg – Associação Nacional de Torcidas Organizadas, Alex Minduín.

A obra apresenta um estudo inédito que detalha as reações do organismo de torcedores fanáticos durante partidas de futebol. As autoras avaliaram cientificamente as emoções durante dois jogos do Corinthians – um dos mais importantes clubes de futebol do país – medindo marcadores bioquímicos associados a sinalização emocional em diferentes situações: ver o time fazer um gol, perder uma chance de gol, sofrer um gol, além da vitória ou derrota.

Segundo Aline Colares, o engate entre a sociologia e a fisiologia do esporte se estabelece quando a experiência emocional dos torcedores na hora da partida é agregada a uma análise dos marcadores bioquímicos (cortisol e glicose) e hemodinâmicos (pressão arterial e frequência cardíaca) para as investigações da trilha emocional impressa no corpo pelo ato de torcer pelo seu time.

“É a primeira vez que a impressão biológica das emoções desencadeadas pela vivência esportiva é destacada como evidência científica e como objeto de estudo da educação física”, ressalta.

Durante o estudo, que aconteceu entre 2016 e 2019, as pesquisadoras analisaram mais de 117 mil batimentos cardíacos, dezenas de coletas de sangue e cortisol salivar, respostas para o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e Inventário de Depressão de Beck (BDI), além das avaliações dos resultados de acompanhamento de pressão arterial dos participantes em três situações diferentes: dia rotineiro, dia de jogo de final de campeonato, e dia de jogo no meio do torneio, sem caráter decisivo.

“Conseguimos enxergar, por exemplo, que em um dia de disputa de final de campeonato, os fanáticos por futebol já acordam com seus níveis de cortisol mais elevados. Outro fato curioso é que, apenas pela análise dos níveis de cortisol e frequência cardíaca, é possível deduzir o que está acontecendo no jogo: uma chance de gol perdida, uma defesa de pênalti, uma derrota, e até se a partida já chegou ao fim”, explica.

Quem for ao evento em São Paulo terá a oportunidade de dialogar com as autoras sobre os detalhes da pesquisa inédita realizada no Brasil. O convidado especial, Alex Minduín, fará parte do bate-papo, trazendo a visão dos torcedores para o evento. A participação no lançamento do livro é totalmente gratuita.