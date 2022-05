O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (MDB), acaba de se apresentar nas redes sociais como pré-candidato a deputado federal.

Na publicação, Denis coloca um breve histórico da sua vida política, ressaltando – em um parágrafo – o que considera seus pontos mais fortes à frente da prefeitura barbarense, entre os anos de 2013 e 2020.

ELEIÇÕES: Na região, os principais adversários de Denis serão o já consolidado deputado federal Vanderlei Macris e a ex-vereadora de Americana Maria Giovana (PDT). Nenhum outro nome tem forte presença nos municípios ou tem uma grande chance de levar em massa os votos regionais.

Alinhadíssimo com o governo Chico Sardelli (PV), Macris segue apostando na conquista de verbas e convênios, principalmente para Americana, além dos recursos já trazidos ao longo dos anos. Já Maria Giovana, que ficou em 2º lugar na disputa pelo cargo de chefe do executivo americanense em 2020, aposta na força das redes sociais, com belos discursos de posicionamento diante das situações que encara como problemas de Americana, mas sem muito ânimo na prática.

Veja a publicação de Andia:

Meu nome é DENIS ANDIA.

Tenho 50 anos e fui prefeito de Santa Bárbara d’Oeste – município com 200.000 habitantes no interior do Estado de São Paulo.

O trabalho sério e de bons resultados me levou a ser o primeiro prefeito reeleito da história da cidade.

Por duas vezes, fui presidente a Região Metropolitana de Campinas (RMC). E por quatro vezes, premiado como Prefeito Empreendedor do Estado de São Paulo, pelo SEBRAE.

Ao longo do nosso período na prefeitura, Santa Bárbara d’Oeste passou a despontar nas áreas de Saúde, Educação, Segurança, Qualidade da Água e Tratamento de Esgoto, ficando entre os 10 melhores municípios do Brasil, segundo o ranking da renomada revista IstoÉ/Exame.

Hoje, sou pré-candidato a DEPUTADO FEDERAL e convido você a me conhecer melhor e saber mais sobre o trabalho que já realizei na vida pública. Um convite a pensarmos juntos e reunirmos nossas melhores ideias.

Vamos em Frente!