Santa Bárbara segue com ações intensificadas em várias frentes no combate ao mosquito Aedes aegypti. As ações de enfrentamento ao vetor da dengue e de outras arboviroses avançaram por vários bairros nesta semana. Entre as atividades realizadas, destacaram-se a nebulização com equipamento veicular, as visitas casa a casa para vistoria dos imóveis e orientação aos moradores e a nebulização costal, ocasião em que os agentes visitam as residências com equipamentos.

A nebulização com equipamento veicular foi realizada nos bairros Cidade Nova, Jardim Europa, Parque Planalto e Frezarin. Durante esse mês a ação foi realizada em toda a região do Mollon, Vila Pântano, Jardim Gerivá, São Francisco 2, Santa Rita, Jardim Esmeralda, Planalto do Sol, Cidade Nova e parte do Jardim Europa.

O serviço ocorre sempre após as 18 horas e durante a ação os veículos circulam em marcha lenta, com “pisca alerta” ligado e, por vezes, na contramão. Em caso de mau tempo, a ação é transferida para o dia seguinte.

O nebulizador UBV (Ultra-Baixo Volume) é utilizado para ação de bloqueio e nebulização da transmissão viral (arboviroses transmitidas pelos mosquitos Aedes), com objetivo de eliminar mosquitos fêmeas adultos possivelmente contaminados, em área que tenha casos confirmados de Dengue, Zika ou Chikungunya. A ação é complementar ao trabalho de nebulização costal, ocasião em que os agentes visitam as residências com equipamentos.

Durante esta semana a nebulização costal foi realizada nos bairros 31 de Março, Rochelle, Linópolis e Jardim Primavera. Já o serviço de visitas casa a casa para vistoria dos imóveis e orientação aos moradores quanto aos cuidados necessários para impedir a proliferação de Aedes aegypti, ocorreu no Jardim Europa, Jóias de Santa Bárbara, Jardim das Palmeiras, Ferrarezi, Condomínio Terras de São Pedro, no Planalto do Sol II, Parque Zabani, Condomínio Residencial Amarilis e Condomínio Parque Assunção, no Jardim das Laranjeiras, Parque Planalto e Residencial Dona Margarida.

De forma ininterrupta, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti são realizadas durante todo o ano no Município. Além dos serviços descritos, outras atividades promovidas para impedir a proliferação do mosquito são: visitas aos Pontos Estratégicos (locais com alta probabilidade de proliferação de mosquitos, como ferros-velhos, borracharias, recicladores, floriculturas, cemitérios, entre outros); monitoramento entomológico com uso de ovitrampas (armadilhas para ovos de mosquito); avaliação de Densidade Larvária, em imóveis sorteados em toda a área urbana do Município; visitas em Imóveis Especiais (locais com grande circulação de pessoas, como escolas, unidades de saúde, supermercados, shoppings, centros comunitários, igrejas, entre outros).

Prevenção

Além das ações realizadas pela Prefeitura, é fundamental que o cidadão tenha alguns cuidados para evitar a proliferação do mosquito. É dever de todos eliminar os criadouros.

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas e dores no corpo, o cidadão deve procurar pela unidade de saúde mais próxima de casa e não se automedicar – já que alguns medicamentos podem agravar o quadro.

Para mais informações, o cidadão deve entrar em contato com a Divisão de Controle de Vetores do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) pelo telefone 3463.8099 ou pelo e-mail: [email protected]