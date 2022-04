O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre a indisponibilidade de testes rápidos para detecção de casos de dengue. No documento, o parlamentar relata ter sido informado por moradores da cidade a respeito da falta dos na rede municipal de saúde. Ainda de acordo com Dr. Daniel, as informações são de que os pacientes que descrevem estar com sintomas de dengue já são diagnosticados e tratados sem a realização do exame.

“Os testes rápidos para a detecção da dengue são imprescindíveis para que o médico atue de forma segura diante dos casos de suspeitas de contaminação. Nesse momento em que a Covid-19 ainda circula pelos ambientes, se torna indispensável a correta detecção da doença, para diagnosticar e tratar o paciente de forma adequada, já que alguns sintomas são comuns entre a dengue e a Covid”, afirma o autor. “Entendemos que a administração municipal deve providenciar com urgência a aquisição de testes rápidos para a detecção da dengue”, completa.

No requerimento, Dr. Daniel questiona se a prefeitura providenciou a compra dos testes rápidos em quantidade condizente com a epidemia registrada no município e, em caso positivo, qual a quantidade adquirida e quando esses testes estarão à disposição nas unidades públicas de saúde. Pergunta também, em caso negativo, quais os motivos. Questiona ainda se a secretaria estadual de Saúde e o ministério da Saúde enviam testes rápidos à rede municipal e quais as alternativas adotadas em relação à indisponibilidade deles.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na sessão ordinária de quarta-feira (20).