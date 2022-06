O Brasil registrou mais de 757 mil casos prováveis de dengue de 2 de janeiro a 7 de maio de 2022, o que representa um aumento de mais de 150% em relação ao mesmo período de 2021. Os dados foram publicados no Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde e apontam a importância do monitoramento, cuidado e medidas de prevenção relacionadas às arboviroses, doenças causadas por vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti.Um levantamento realizado pelo InfoDengue, sistema de monitoramento de casos de dengue, zika e Chikungunya desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, também reforça a necessidade de medidas de combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti e apontam que a região Nordeste apresenta municípios com alta incidência para os padrões históricos e com aumento de casos de chikungunya.

As arboviroses mais comuns em ambientes urbanos são: dengue, Zika e chikungunya, e os vírus causadores dessas doenças são transmitidos através da picada pelo mosquito. Com o retorno das atividades presenciais após o fim do isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, a alta circulação de pessoas pode ter favorecido o aumento dos casos durante o período. “Quando as pessoas passam a sair do domicílio para as atividades rotineiras, deixam de cuidar tão bem e passa a ter um maior número de criadouros dentro das casas. É muito importante que todos entendam que mais de 90% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro do domicílio, então cada um tem que cuidar do seu lar para que assim a gente consiga diminuir a população do mosquito e diminuir o risco de epidemias.”, destaca André Ribas, epidemiologista e consultor científico da A CASA

Medidas simples que podem ser realizadas em poucos minutos por toda a população ajudam na redução dos focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Não jogar lixos em terrenos baldios, manter água da piscina sempre tratada, lavar e trocar a água dos bebedouros dos animais por pelo menos uma vez por semana, manter o quintal limpo recolhendo lixos e detritos e manter os lixos bem fechados são exemplos de ações.

A população também atua no combate e redução de casos ajudando dando apoio ao trabalho dos agentes de combate às endemias (ACEs) e dos agentes comunitários de saúde (ACSs) que são essenciais para a promoção da saúde. São mais de 370 mil agentes de saúde e endemias atuantes nos 5570 municípios brasileiros, os agentes visitam as famílias em suas casas, estão atentos aos relatos, identificam problemas nas residências e outros espaços para evitar condições favoráveis ao desenvolvimento de focos para a proliferação de doenças potencialmente endêmicas, como dengue, malária, Zika, doença de Chagas, e também promovem ações educativas para a população. “A CASA é um projeto de integração dos agentes e tem uma função muito importante. Os agentes comunitários (ACSs) e de combate às endemias (ACEs) trabalhando de forma integrada podem contribuir muito tanto para a conscientização das pessoas como para o controle do Aedes aegypti.”, explica André Ribas.

A live “Cenário de arboviroses no Brasil”- que acontece na próxima quarta-feira (15) às 19 horas no Facebook do CONACS e da A CASA- reúne os palestrantes: André Ribas (epidemiologista e consultor científico da A CASA), João Bosco Eleutérico (Vice-Presidente da CONACS), Cristiane Eleutério Freire (ACE e diretora da CONACS) e Alessandro Chagas (assessor técnico do CONASEMS) com o objetivo de compartilhar experiências e discutir medidas para controle e proteção das arboviroses urbanas.

Sobre A CASA – Construída em 2022 para abrigar os profissionais que atuam como Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), protagonistas da promoção da atenção primária à saúde no país. A CASA é uma realização do IPADS em parceria com o CONASEMS, CONACS e a Fundação Johnson & Johnson. Este espaço reúne uma série de conteúdos, em diferentes formatos, selecionado pela equipe do projeto A Casa, sobre questões relacionadas à atuação e à qualidade da formação dos agentes.

Sobre o IPADS – O IPADS é uma organização sem fins lucrativos, que atua na perspectiva de contribuir com o desenvolvimento social e com a melhoria da qualidade de vida da população, apoiando a formulação, implantação e avaliação de políticas, programas e projetos. O trabalho do Instituto é caracterizado pela interdisciplinaridade, principalmente pela atuação conjunta de seus associados que buscam uma abordagem integral das necessidades do cidadão.

Sobre o CONASEMS – O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) nasceu a partir do movimento social em prol da saúde pública e se legitimou como uma força política, que assumiu a missão de agregar e de representar as 5570 secretarias municipais de saúde do país. Desde 1988, promove e consolida um novo modelo de gestão pública de saúde baseado em conceitos como descentralização e municipalização.

Sobre o CONACS – A Confederação Nacional dos Agentes de Saúde (CONACS) foi uma entidade criada em 1996 pelos ACS e ACE com o objetivo de ser a representante máxima dessas categorias. Atua como importante força política em prol dos direitos associados ao trabalho dos agentes de saúde. É formada por sindicatos e associações desses profissionais e na década de 1990 sua atuação foi fundamental para consolidação de leis que criaram a profissão e regulamentaram o vínculo empregatício. A CONACS tem forte potencial de mobilização junto a ACS e ACE de todo o país.