A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta terça-feira (17), que foi confirmado o 6º óbito causado pela dengue no município. Trata-se de uma mulher, 84 anos, moradora do bairro São Manoel, que faleceu no dia 30 de abril.

A paciente foi internada em hospital particular da cidade, no dia 24 de abril, com quadro de febre, dor de cabeça, náusea, vômito, nível baixo de plaquetas e leucócitos. Ela era portadora de diabetes e doença renal crônica.

De acordo com o resultado do exame obtido junto ao Instituto Adolfo Lutz, a paciente foi acometida pelo sorotipo 1 da dengue. A Vigilância Epidemiológica informou que ainda aguarda o resultado de outro exame.

As ações de combate à dengue estão sendo intensificadas, com a aplicação de inseticida nos bairros São Jerônimo, Parque da Liberdade e Jardim da Paz.

De acordo com o PMCD, nas duas últimas semanas foram realizadas 11.683 visitas para controle de criadouros e nebulizados 972 imóveis em diversos bairros com altos índices de casos confirmados.

De janeiro até o dia 16 de maio, o município registrou 3.961 notificações de casos suspeitos da doença, dos quais 2.642 foram confirmados (positivos) e 1.194 descartados (negativos). 125 casos aguardam resultado de exame.

Os dez bairros com maior incidência de casos são: Antônio Zanaga (240), Cidade Jardim (112), Parque Novo Mundo (76), São Manoel (74), São Jerônimo (73), Jaguari (67), Jardim da Paz (67), Parque das Nações (60), Cariobinha (59) e Vila Bertine (55).