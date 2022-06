A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste desbaratou um ponto de tráfico de drogas e deteve um rapaz de 18 anos na noite deste domingo no Conjunto Roberto Romano. Um motoqueiro que fazia delivery era o cliente já no finalzinho da noite. A equipe de apoio tático Sub inspetor Campos e GMs Villalon, Andrade e Fernando faziam patrulha no bairro quando, na rua Hilda Heleno de Oliveira, por volta das 23:40 visualizou P. entregando algo para o condutor de uma motocicleta Honda Titan preta que portava nas costas uma caixa de entregas.

Ao notarem a aproximação da viatura, o motociclista deixou o local enquanto P. tentou fugir da abordagem acompanhado pelo adolescente M., 17. Ambos foram acompanhados pela equipe e no momento da abordagem P. dispensou ao solo 21 pedras de crack, submetido a busca pessoal foi localizado em seu bolso R$ 24.

Feita varredura pelo caminho da fuga foi localizado uma sacola plástica contendo:

– 40 eppendorfs de cocaina

– 33 porções de maconha.

Diante dos fatos partes apresentadas pelo plantão policial onde a autoridade presente Ratificou a prisão em flagrante de P. conforme Art° 33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da justiça enquanto o adolescente foi liberado a seu responsável após registro de ocorrência sobre ato infracional/tráfico de drogas.