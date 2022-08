Desde a última segunda-feira (01/08), a Delegacia do Município de Nova Odessa, onde funciona também o Plantão Policial 24h para atendimento ao público em geral, atende em um novo endereço provisório. A Polícia Civil passa a funcionar em um prédio alugado pela Prefeitura (e adequado pelo proprietário), que fica na Rua Rio Branco, nº 54, no Centro, até o término das obras da “nova” Delegacia, na Avenida Carlos Botelho.

Nos últimos dias, o Setor de Trânsito da Prefeitura promoveu uma adequação e revitalização da sinalização no entorno da Delegacia “provisória”, demarcando vagas de estacionamento exclusivas e repintando todas as faixas. Equipes da Prefeitura contribuem também com a reinstalação dos aparelhos de ar condicionado e com a própria “mudança” dos móveis de um endereço para o outro. O telefone da Delegacia vai continuar o mesmo: (19) 3466-1399.

A “reforma com ampliação do prédio” – ou seja, a construção de uma Delegacia do Município praticamente nova – trata-se de uma obra reivindicada por lideranças locais e pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho. A obra foi confirmada em março deste ano pelo secretário executivo da Polícia Civil do Estado, Youssef Abou Chahin. O investimento divulgado é de R$ 2,58 milhões por parte do Governo do Estado. Iniciada em junho, a obra tem previsão inicial de conclusão em 22 meses.

“Alugar um prédio para servir como Delegacia durante o prazo da obra era o mínimo que o Município podia contribuir. É uma obra grande, um grande investimento do Governo do Estado, que é muito importante para nossa população, então estamos felizes em dar essa contribuição. Queremos agradecer novamente o governador Rodrigo Garcia, o secretário de Segurança do Estado, o general João Camilo Pires de Campos, e o doutor Youssef por garantirem esse investimento em Nova Odessa”, agradeceu o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

A atual gestão municipal vem buscando uma aproximação com os comandos das polícias Civil e Militar da região desde o início de 2021. Uma das primeiras medidas do prefeito Leitinho neste sentido foi a promoção de um “mutirão” voluntário para limpar e promover pequenos reparos no prédio “antigo” da Delegacia do Município, entre janeiro e fevereiro do ano passado.

Depois, a Delegacia Seccional de Americana alocou um delegado e mais investigadores na Delegacia do Município. Finalmente, no início deste ano, foi anunciada a reforma e ampliação do prédio da Avenida Carlos Botelho, atendendo a um pedido do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) desde a época em que este era presidido pelo atual secretário-adjunto de Desenvolvimento do Município, Eduardo Mota, continuado posteriormente na “gestão” de Diego Feitoza.

“Saímos vitoriosos graças à nossa aproximação com a Polícia Civil. Parabéns e muito obrigado a todos que acreditaram”, declarou Leitinho à época da reunião com o secretário executivo da Polícia Civil.