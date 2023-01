Com as chuvas constantes, a equipe da Defesa Civil de Americana intensificou o trabalho de monitoramento em diversos pontos da cidade. Os locais mais vulneráveis e as áreas de riscos de alagamentos estão sendo vistoriados diariamente, além do atendimento das demandas de quedas de árvores, entre outros serviços de prevenção e proteção à população.

Nesta quarta-feira (4), a Defesa Civil vistoriou o Ribeirão Quilombo, próximo ao residencial Guaicurus, na avenida Bandeirantes, onde está a ponte de acesso aos pedestres, interditada no último dia 24. A prefeitura já está estudando as medidas para a recuperação da passarela, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

A retirada de uma árvore que caiu na rua Carioba também foi acompanhada pela Defesa Civil. “O trabalho de atendimento, vistorias em imóveis e prevenção segue em todas as regiões da cidade, visando preservar e alertar a população para este período de chuvas constantes e intensas”, disse o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.