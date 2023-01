Defesa Civil faz monitoramento preventivo na barragem do Salto Grande

A equipe da Defesa Civil de Americana fez, nesta segunda-feira (30), o monitoramento preventivo na barragem da represa de Salto Grande, em conjunto com a CPFL Renováveis. A inspeção faz parte do trabalho do órgão para garantir a segurança no entorno da área da Pequena Central Hidrelétrica (PCH).

“Na vistoria, são checadas as condições da estrutura, avaliado o volume de água do reservatório, entre outros itens de segurança. É um trabalho realizado periodicamente, sendo intensificado principalmente na época das chuvas intensas, quando o volume das águas aumenta. Na semana passada, já verificamos as placas de alerta, sirenes e os pontos de encontro da rota de apoio e resgate. A barragem não oferece riscos, não temos com o que se preocupar, é uma averiguação rotineira, porém extremamente necessária para a prevenção de possíveis ocorrências”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

A Prefeitura de Americana possui o Plano de Contingência do município para a barragem no reservatório do Salto Grande.

“No Plano de Contingência, estabelecido no Plano Nacional de Segurança de Barragem, consta todo o processo a ser realizado para as ações de prevenção, como o monitoramento, e estabelece, em caso de situação de risco, o acionamento de sirenes de alarme e pontos de encontro, envolvendo vários órgãos de apoio, resgate e socorro”, explicou Miletta.

A barragem de Salto Grande, da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Americana, é administrada pela CPFL Renováveis, atendendo aos padrões de segurança de operação e à legislação pertinente à segurança de barragens, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Também participaram do monitoramento os agentes da Defesa Civil de Americana, Gerson de Oliveira e Daniel Santos, acompanhados dos representantes da CPFL Renováveis, Arthur Couto Mantese (gerente de segurança de barragens), Gilson Carvalho (gerente geral de operação) e Michel Simões (supervisor).

