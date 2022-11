A equipe da Defesa Civil de Americana entregou diversas doações para as famílias que tiveram suas casas alagadas nas ruas São Thomé, Santo Onofre e São Lucas, no bairro São Manoel, com as chuvas do último final de semana, dias 19 e 20.

Com o apoio de colaboradores, a Defesa Civil fez uma força-tarefa e distribuiu cestas básicas, colchões, cobertores e roupas, segundo o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.

“Graças a Deus não tivemos nenhum desabrigado e estamos ajudando as famílias, assim como a Secretaria de Ação Social e o Fundo Social de Solidariedade. Quem tiver condições de ajudar pode entrar em contato com a Defesa Civil também”, disse Miletta.

O telefone da Defesa Civil é (19) 3405-8999.