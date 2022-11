A equipe da Defesa Civil de Americana participou da oficina preparatória “Operação Chuva de Verão 2022/2023”. O treinamento foi realizado na quinta (18) e sexta-feira (19), no Engenho Central, em Piracicaba, com aulas teóricas e práticas.

“O curso preparatório é uma atividade com ações de prevenção, treinando os agentes para o enfrentamento do período típico de chuvas que se aproxima. A Defesa Civil faz o monitoramento das áreas de risco de enchentes, buscando promover melhorias e soluções para evitar transtornos e acidentes para que a população não corra riscos”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

Além do coordenador João Miletta, participaram do evento o agente da Defesa Civil de Americana, Gerson de Oliveira, e representantes de 32 municípios.

A oficina foi promovida pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Defesa Civil.