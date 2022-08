A Defesa Civil de Sumaré alerta que, em razão da aproximação e passagem de uma frente fria, que se estende até quarta-feira (31), as condições de tempo devem mudar conforme o avanço da frente, causando chuva e queda de temperatura em toda a região. Há previsão de mínimas de 8ºC.

Dados do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) apontam potencial para céu nublado e ventos intensos. Os dias seguem sob predomínio de céu nublado, com períodos de sol e temperaturas oscilando em torno de 17ºC até o começo da tarde, quando voltam a cair, chegando aos 12ºC à noite. Na quarta-feira, os ventos vão perdendo intensidade e a condição prevista é de predomínio de sol. O dia ainda amanhece relativamente frio, com mínima em torno de 10ºC, e a máxima prevista em 24ºC.

As temperaturas mais baixas são esperadas para terça-feira (30), quando as mínimas ficam em torno ou abaixo de 10° na parte da manhã, com sensação térmica podendo variar. A Defesa Civil informa ainda que estará com atenção especial voltada às áreas mais vulneráveis, levando assistência a pessoas em situação de rua. O telefone para emergências é o 199.