A Defesa Civil de Sumaré alerta que, em razão da aproximação e passagem de uma frente fria, que se estende até domingo (21), as condições de tempo devem mudar conforme o avanço da frente, causando nebulosidade e chuva. As temperaturas variam entre 18° e 9° graus, com ventos de 30km/h a 60km/h.

Dados do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura)apontam potencial para a formação de temporais. A sexta-feira (19) é de céu parcialmente nublado onde há possibilidade de chuva leve e isolada ao longo do dia, principalmente até o começo da tarde. O sábado segue com céu parcialmente nublado e ventos moderados a fortes.

As temperaturas mais baixas são esperadas para a madrugada de sábado (20), quando as mínimas ficam em torno ou abaixo de 9°, com sensação térmica podendo variar.

A Defesa Civil informa ainda que estará com atenção especial voltada às áreas mais vulneráveis, levando assistência a pessoas em situação de rua. O telefone para emergências é o 199.

raturas