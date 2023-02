Dedetização segue nas escolas de Americana

A Secretaria de Educação de Americana prossegue com os serviços de dedetização nas escolas da rede municipal, iniciados no último sábado (11). Nesta segunda e terça-feira (13 e 14), oito unidades recebem as equipes de trabalho. Além da dedetização, também há a aplicação do fumacê para combate a mosquitos, inclusive o transmissor de dengue. A ação é feita a partir das 16h30, após a dispensa dos alunos e dos educadores

VEJA TAMBÉM: Emei Corimbó ganha troféu itinerante de arrecadação de tampinhas

Serão dedetizadas as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Bacuri, Jacina, Potira, Sabiá, Araçari, Aracati e Paturi e o Centro de Inclusão “Mãos que Acolhem”. No fim de semana, a dedetização ocorreu nas Casas da Criança Aracy, Maíra e Arapiranga, no CAIC “Prof. Sylvino Chinelatto”, na Creche CAIC, no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) “Prof. Anísio S. Teixeira” e na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) “Darcy Ribeiro”.

O cronograma de trabalho estabelecido pela pasta prevê a ação em todas as 54 unidades escolares. “A conclusão do corte de grama nas escolas nos permitiu iniciar a dedetização, realizada de maneira preventiva em todos os imóveis da rede com o objetivo de garantir as condições adequadas de frequência nos espaços”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento