Decreto de Eliel suspende sistema de progressão dos servidores da prefeitura

Um decreto de autoria do vereador Eliel Miranda (PSD), aprovado

na Câmara Municipal, que susta o artigo 15 do Decreto Regulamentar nº 7.330, de 28 de junho de 2022, que regulamenta o artigo 27 da Lei Complementar nº 66/2009, o artigo 13 da Lei Complementar nº 67/2009 e o artigo 78 da Lei Complementar nº 69/2009, que dispõe sobre o sistema de avaliação periódica de desempenho (APD) dos servidores municipais, prejudicando o sistema de progressão ativo atualmente.

A proposta do vereador, que foi sancionada pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Monaro (PSD), na prática, suspende o artigo que trata das progressões que os servidores ganhariam ao realizarem cursos de complementação, atualização ou aperfeiçoamento profissional. Com a suspensão, os servidores que já possuem as progressões não perderão seus benefícios adquiridos, mas servidores que fizerem novos cursos não ganharão a diferença em seus salários.

O NM questionou a prefeitura sobre as consequências do decreto aprovado pelos vereadores e expedido por Monaro. Através da assessoria de imprensa, o poder executivo lamentou a situação e afirmou que o processo de progressão de 2023 está suspenso temporariamente e que está tomando as medidas judiciais. Leia a nota:

“Em razão do Decreto Legislativo 02/2023, proposto pelo vereador Eliel Miranda e expedido pela Câmara Municipal, o processo de progressão dos servidores municipais de 2023 está temporariamente suspenso.

O referido Decreto Legislativo proposto pelo vereador, alterou os critérios de avaliação dos servidores, interrompendo os efeitos do artigo que leva em conta a pontuação pela realização de cursos de complementação, atualização ou aperfeiçoamento profissional.

A Prefeitura Municipal lamenta o ocorrido, haja vista que os efeitos deste Decreto Legislativo implicam diretamente em prejuízos aos servidores que buscam se aperfeiçoar em sua área de atuação.

O Município já está tomando as medidas judiciais cabíveis, e espera que o processo seja retomado em sua plenitude o mais breve possível”.

