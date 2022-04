do Yahoo.BR- Flavia Souza, de 24 anos, morta a facadas pelo próprio marido em Itanhaém, no litoral de São Paulo, na segunda-feira (18), publicou uma declaração de amor ao seu então companheiro Luis Eduardo Coelho, de 33, nas redes sociais dias antes do crime. Depois do ocorrido, a mensagem chamou a atenção de internautas. As informações são do G1. A publicação foi postada na semana anterior ao crime, no dia 11, Flavia publicou uma foto dela com o marido na praia, com a declaração “Eu te amo e te escolhi pra viver”. Minutos depois, Luiz comentou: “Também te amo, surtada”.

Na postagem da publicação, no mesmo dia, alguns internautas elogiaram o casal. No entanto, comentários recentes, feitos após o crime, demonstram tristeza pela perda da jovem.

“‘Escolheu pra viver’… A inocência nas palavras”, compartilhou um. “Você foi uma guerreira”, acrescentou outro.

Além desta publicação, o marido Luis Coelho postou, no dia 8 de abril, uma imagem com a frase “Fuja de gente que te trata bem quando convém, e no outro dia você se torna um estranho”. Na época, os comentários concordavam com os dizeres. No entanto, comentários feitos após o ocorrido criminalizam o companheiro da jovem, e demonstram pesar pela perda de Flávia.

Entenda o caso

Flávia foi morta a facadas pelo próprio marido em Itanhaém, no litoral de São Paulo, na segunda-feira (18). Em seguida, o suspeito, companheiro da vítima, Luis Eduardo Coelho, de 33, tirou a própria vida. A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio.

De acordo com a polícia, através de uma fresta da janela, familiares viram que os corpos estavam no chão, e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em nota, a prefeitura informou que a equipe chegou ao local, verificou que se tratava de um crime e chamou a Polícia Militar.

Na casa onde o casal morava, Flávia foi encontrada deitada com as costas no chão e cercada por sangue, com uma faca cravada próximo à região da cintura. Ela também apresentava ferimentos no pescoço e no braço.

O corpo de Luis Eduardo estava dentro de um quarto, com o peito e o pescoço lesionados. Segundo a Polícia Militar, ele teria se enforcado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém.