Deborah Secco cometando futebol? Sim, ela será comentarista em um programa do SporTV durante a Copa do Mundo. Apesar de reconhecer que não é uma especialista no assunto, a atriz está encarando o desafio, como ela mesma diz, “de peito aberto”. O Catar é um velho conhecido de Deborah, já que a artista costumava visitar o país sede do Mundial quando era casada com Roger Flores, ex-jogador de futebol e hoje comentarista.

“Eu realmente não entendo muito de futebol, não sei o que estou fazendo aqui, mas estou aqui, de peito aberto, para o que vier”, admitiu recentemente ao “Gshow”. Na web, internautas se dividiram entre críticas e elogios à escalação de Deborah para o “Tá na Copa”, que terá ainda como integrantes Magno Navarro, Igor Rodrigues e Aloísio Chulapa.

“Maravilhosa”, elogiou Pabllo Vittar. “Ela é danada. Nossa musa da seleção”, disse Fabiana Karla. “Timaço. Você vai arrasar”, falou uma terceira. “Linda, competente, sexy, divertida, gostosa, ou seja, a mulher brasileira muito bem representada”, destacou um fã. “Vai ser um sucesso. Você é uma pessoa incrível”, concordou uma usuária.

Mas houve também quem reprovasse Deborah como comentarista no programa. “É por isso que a TV brasileira a cada dia perde sua credibilidade”, opinou um. “O que a Deborah entende de futebol, alguém me explica?”, perguntou outro. “Que decadência para o esporte”, lamentou um terceiro. “Que fase ein Globo”, disparou mais um. “Globo não tem dinheiro para fazer novelas, aí coloca atriz para comentar futebol”, alfinetou um. “Grade fraca de comentaristas, meu Deus”, desabafou mais um.