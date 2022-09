Com apresentação do jornalista Carlos Nascimento, o maior pool de veículos desta eleição, formado pelo SBT, Veja, Nova Brasil, Estadão/Rádio Eldorado e Terra realiza, neste sábado (17.set) a partir das 18h30, debate com os candidatos ao governo de São Paulo.

Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinicius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT) irão detalhar suas propostas para o estado ao longo de quatro blocos. De forma a ajudar os eleitores na hora da decisão.

No estúdio, os concorrentes estarão posicionados da seguinte forma após a definição feita por sorteio no dia 9 de setembro: Vinicius Poit ficará à direita do mediador; à sua direita, Fernando Haddad; à direita de Fernando Haddad, Rodrigo Garcia. À esquerda do mediador, ficará Elvis Cezar; à sua esquerda, Tarcísio de Freitas.

No primeiro bloco, os candidatos farão perguntas entre si seguindo a ordem também determinada por sorteio: Vinicius Poit, Elvis Cezar, Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia. Aquele que perguntar terá direito a réplica; o que responder poderá fazer a tréplica.

No segundo bloco, os candidatos irão responder aos questionamentos dos jornalistas. Cada um dos cinco profissionais escolherá dois candidatos, um para responder e outro para comentar a resposta. O postulante que responder à pergunta do jornalista terá direito a réplica após o comentário.

No terceiro bloco, os concorrentes farão perguntas entre si na ordem inversa do primeiro bloco. O primeiro a perguntar será Rodrigo Garcia e depois Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad, Elvis Cezar e Vinicius Poit. Aquele que perguntar terá direito a réplica, o que responder poderá fazer a tréplica.

No quarto e último bloco, os jornalistas farão perguntas aos postulantes. Após esta etapa, será aberta a fase das considerações finais. Assim como no segundo bloco, cada um dos cinco jornalistas escolherá dois candidatos, um para responder e outro para comentar a resposta. Aquele que responder à pergunta do jornalista terá direito a réplica após o comentário. Cada candidato será chamado uma vez para responder.

Após a rodada de perguntas dos jornalistas, cada candidato terá um minuto para suas considerações finais, na ordem do sorteio: Vinicius Poit, Elvis Cezar, Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia.

Os jornalistas que representarão os veículos são Simone Queiroz (SBT), Michelle Trombeilli (Nova Brasil), Marcelo Godoy (Estadão), Haisem Abaki (Rádio Eldorado), Clarissa Oliveira (Veja), Joice Berth e Tatiana Farah (Terra).