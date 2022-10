Eleitores de São Paulo vão poder assistir na noite de hoje (segunda-feira, 10 de outubro) o primeiro debate do segundo turno entre candidatos ao governo do Estado. O debate será na Band.

De acordo com a emissora, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) já confirmaram presença no debate. Para este debate, a Band fez parceria com o jornal Folha de São Paulo, com o portal UOL e com a TV Cultura.

QUE HORAS COMEÇA O DEBATE NA BAND?

O debate na Band com os candidatos ao governo de São Paulo acontece a partir das 22h (dez da noite) desta segunda-feira (10).

Além dos candidatos ao governo de São Paulo, nos estados do Amazonas e do Rio Grande do Sul, também acontece debate na noite desta segunda com os respectivos candidatos ao governo de cada estado.